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Traffico Roma del 29-01-2020 ore 08 | 30

IN ENTRATA IN CITTA’ SI ALLUNGANO LE CODE  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA, TRA IL RACCORDO ANULARE  E ...

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Traffico Roma del 29-01-2020 ore 08:30 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) IN ENTRATA IN CITTA’ SI ALLUNGANO LE CODE  SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA, TRA IL RACCORDO ANULARE  E LA TANGENZIALE EST  E SEMPRE  IN ENTRATA IN CITTA’ CODE  SULLA VIA FLAMINIA PER Traffico E INCIDENTE  TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI,, SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE , SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO E SULLA VIA PONTINA   DAL RACCORDO A VIA CARLO LEVIIN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE , MENTRE IN DIREZIONE STADIO SI STANNO FORMANDO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA SALARIA  RALLENTAMENTI E CODE  PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA;  SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER Traffico ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO  MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO ... romadailynews

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