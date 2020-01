Traffico Roma del 29-01-2020 ore 08:30 (Di mercoledì 29 gennaio 2020) IN ENTRATA IN CITTA’ SI ALLUNGANO LE CODE SUL TRATTO URBANO DELLA A24 ORA, TRA IL RACCORDO ANULARE E LA TANGENZIALE EST E SEMPRE IN ENTRATA IN CITTA’ CODE SULLA VIA FLAMINIA PER Traffico E INCIDENTE TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI,, SULLA VIA SALARIA TRA VIA DI VILLA SPADA E L’AEROPORTO DELL’URBE , SULLA VIA AURELIA DAL RACCORDO A PIAZZA IRNERIO E SULLA VIA PONTINA DAL RACCORDO A VIA CARLO LEVIIN TANGENZIALE CODE IN DIREZIONE SAN GIOVANNI TRA LARGO PASSAMONTI E VIALE CASTRENSE , MENTRE IN DIREZIONE STADIO SI STANNO FORMANDO CODE ALL’ALTEZZA DELLO SVINCOLO PER LA VIA SALARIA RALLENTAMENTI E CODE PER Traffico INTENSO SULLA CARREGGIATA INTERNA DEL GRA TRA CASILINA E ARDEATINA; SULLA CARREGGIATA ESTERNA SI RALLENTA PER Traffico ALL’ALTEZZA DELLA Roma FIUMICINO MAGGIORI INFORMAZIONI SU QUESTE ED ALTRE NOTIZIE SONO DISPONIBILI SUL NOSTRO SITO Roma.LUCEVERDE.IT OPPURE SCARICANDO ... romadailynews

