Taranto, “vai a farti le unghie” e non solo: alla gara tra ragazzini fiera di insulti all’arbitra 16enne. Il padre: “Vergogna. La Figc agisca” (Di mercoledì 29 gennaio 2020) “vai a pettinare le bambole“. “Sei una deficiente“. “Non capisci un c…”. “Vai a farti le unghie”. E’ solo una selezione degli insulti con i quali è stata presa di mira una giovane arbitra di 16 anni durante la direzione di gara di Sava-Crispiano, partita del campionato dei Giovanissimi regionali (13-14 anni). A raccontare quello che è successo sul campo del Sava, in provincia di Taranto, è il padre della ragazza, Antonio Abatematteo: “Si è trattato dell’ennesima incivile e vergognosa pagina nera del calcio dilettantistico. Mia figlia ha dovuto subire offese sessiste dalla tribuna per tutto il match. Le offese sono iniziate già dai primi minuti“. Tra i genitori che urlavano varie offese, compresa la più logora nei confronti di una ragazza, anche delle mamme, racconta Abatematteo. “Gli insulti – continua – sono continuati anche ... ilfattoquotidiano

