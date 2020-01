Tangenti al comune di Nola e soldi per la campagna elettorale: 5 arresti (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 2 minutiNola (Na) – Sono 5 le persone finite nel mirino del comando provinciale della guardia di finanza di Napoli e destinatarie di altrettante ordinanze di custodie cautelari, emesse dal gip del tribunale di Napoli, al termine delle indagini coordinate dalla Direzione distrettuale antimafia partenopea. L’inchiesta, conosciuta col nome di “The Queen“, vede coinvolti funzionari pubblici e imprenditori, accusati, a vario titolo, di corruzione e turbata liberta’ degli incanti in relazione ad una gara di appalto indetta dal comune di Nola per l’esecuzione dei lavori di riqualificazione urbana ed ambientale delle frazioni di Piazzolla e Polvica, completamento delle reti fognarie di quel comune e del collettore San Giuseppe Vesuviano-Piazzolla. La turbativa d’asta avrebbe prodotto Tangenti destinate a finanziare la campagna ... anteprima24

