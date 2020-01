Posto riservato alle donne vittime di femminicidio, il plauso di Danila De Lucia (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Tempo di lettura: 1 minutoBenevento – Riceviamo e pubblichiamo la nota stampa di Danila De Lucia, portavoce del Movimento Cinque Stelle al Senato. “Ho molto apprezzato l’iniziativa del rettore dell’Università del Sannio, Gerardo Canfora, di riservare accanto al podio dei relatori una sedia con una sciarpa e una scarpa di colore rosso, per richiamare e denunciare la lunga scia di violenza nei confronti delle donne. La battaglia di civiltà contro il femminicidio e gli abusi di genere, ha bisogno di normative adeguate e severe ma anche di gesti simbolici. Deve essere un impegno di tutti, per avversare, in ogni sua forma, la subcultura dell’odio e dell’intolleranza che va sconfitta, come ha ricordato, con grande sensibilità, il presidente Mattarella, con la consapevolezza e la crescita culturale“. L'articolo Posto riservato alle donne vittime di femminicidio, il ... anteprima24

fabriz0101 : Per tutti i curiosi che vogliono sapere da che parte sto... Mi siedo sempre dalla parte del torto... C'è un posto riservato con il mio nome. - MePolemica : Se volete parcheggiare nel posto riservato ai #disabili, prendetevi anche la loro #disabilita, imbecilli! -