Piero Pelù | prima volta in gara a Sanremo 2020

C'è una prima volta per tutto, e Sanremo 2020 è la prima volta di Piero Pelù al Festival tra i Campioni in gara, con il brano Giganti. Il 2020 di Piero Pelù Per il rocker toscano, Sanremo 2020 rappresenta la prima volta in gara, mentre annovera già due partecipazioni al Festival in qualità di ospite, nel 2001, lanciando dal palco dell'Ariston un appello contro l'uso delle mine antiuomo e nel 2018, duettando con Claudio Baglioni sulle note de Il tempo di morire (di Mogol e Battisti). Con la partecipazione a Sanremo 2020, Piero Pelù ha annunciato anche l'uscita di un nuovo album di inediti, Pugili Fragili, che arriva 12 anni dopo il suo ultimo progetto discografico da solista (Fenomeni). Con questo album, il rocker festeggia così 40 anni di carriera, che annovera venti dischi tra i Litfiba e l'avventura solista,

