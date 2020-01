Michelle Hunziker contro Amadeus, la replica del conduttore di Sanremo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Dopo le dichiarazioni di Michelle Hunziker, Amadeus accusa il colpo e confida al settimanale Chi di esserci rimasto male. Il conduttore televisivo presto al timone del Festival di Sanremo 2020, continua a navigare in acque turbolente… Il boomerang delle parole in conferenza stampa Le parole dette in conferenza stampa, Amadeus le sta pagando care. Le … L'articolo Michelle Hunziker contro Amadeus, la replica del conduttore di Sanremo proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

