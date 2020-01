Le risalite e le discese ardite del Pirata. Destino e volontà secondo Genovesi - (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Gian Paolo Serino Pantani lottava e vinceva. Fu sconfitto dai suoi demoni (come tutti noi) C adrò, sognando di volare, da pochi giorni in libreria per Mondadori, è un romanzo che riassume la poetica della scrittura di Fabio Genovesi: la lotta per diventare adulto in un mondo adulterato. Il tutto raccontato da uno scrittore capace di coniugare le incursioni di Hunther Thompson (del quale è stato traduttore) ad una tradizione toscana: lui, nato a Forte dei Marmi nel 1974, ricorda le parole di Curzio Malaparte in Maledetti toscani: «la libertà dipende dall'intelligenza e il toscano è insolente, cinico e ironico». Ci sono echi anche di Mario Tobino, Aldo Palazzeschi, una irriverenza alla Lorenzo Viani e alla Don Lorenzo Milani e anche di Edoardo Nesi e Sandro Veronesi: assieme a me i primi a credere nella forza letteraria di Genovesi. Se è famoso il detto secondo il quale, ... ilgiornale

