La quarantena di Wuhan è davvero efficace per contenere il coronavirus? (Di mercoledì 29 gennaio 2020) (foto: Getty Images) Repubblica di Venezia, 1377. Tutte le navi e le persone, prima di entrare in laguna, devono passare 30 giorni – poi diventeranno 40 – confinati in un luogo ad accesso limitato. Se al termine di questo periodo non hanno sviluppato alcun sintomo sospetto, possono entrare in città. È una delle prime misure di quarantena di cui si abbia testimonianza documentale, messa in atto dalla repubblica marinara per contenere la diffusione della peste nera che fino a quel momento aveva sterminato più o meno un terzo della popolazione di Europa e Asia. Oggi, a sette secoli e 10mila chilometri di distanza, le autorità cinesi hanno imposto una misura analoga nel tentativo di arginare i contagi dal coronavirus che, a oggi, ha colpito almeno 4.500 persone e causato 106 decessi. Una questione di sanità pubblica diventata ormai di portata globale, tanto che l’Organizzazione mondiale ... wired

