Il Portogallo e le tasse sulle pensioni degli stranieri (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Il Portogallo dice addio alle pensioni senza tasse per gli stranieri. Il governo socialista di Antonio Costa ha presentato nella finanziaria un provvedimento che riduce di molto i benefici: la norma prevede un’imposta del 10% sui redditi di questi migranti economici di lusso, rafforzata – se il Parlamento darà l’ok – da un pagamento minimo di 7.500 euro. Repubblica scrive oggi in un articolo a firma di Ettore Livini che il giro di vite non è retroattivo e non riguarderà così i 2.897 italiani (mille sono arrivati solo l’anno scorso) che hanno scelto di vivere la terza età in Portogallo. Ma rischia di rallentare di molto il flusso di pensionati verso Lisbona. E allora quali sono adesso i paradisi fiscali dei pensionati? Il mezzo passo indietro del Portogallo lascia spazio agli altri paesi che hanno approvato incentivi per attirare pensionati stranieri, elenco in cui c’è pure ... nextquotidiano

