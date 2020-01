CorSport | De Laurentiis ha usato il mercato di gennaio per avviare la rivoluzione

CorSport : l’estate scorsa - De Laurentiis disse a Sarri : «L’anno prossimo torna al Napoli» : Sul Corriere dello Sport Alfredo Pedullà scrive di Maurizio Sarri e del suo ritorno a Napoli per la sfida di domenica sera al San Paolo. “Napoli mi è rimasta sulla pelle”, racconta che gli disse il tecnico bianconero in un’intervista dell’ottobre 2018. E Pedullà aggiunge: “Il Napoli anche: lui non se ne sarebbe andato, forse mai”. Per Sarri il capitolo Napoli è rimasto unico in termini di “investimenti/valorizzazione del magazzino”. Ha compiuto ...

CorSport : se De Laurentiis avesse ascoltato Ancelotti su Mertens e Callejon - il Napoli non sarebbe dov’è : Con quella di ieri contro la Lazio, le sconfitte di Gattuso passato a tre in quattro partite, scrive Angelo Carotenuto sul Corriere dello Sport. Che si sofferma sugli errori del Napoli. Scrive: “Non ha molto senso raccontarsi che gli errori individuali, quando si ripetono, sono una specie di maledizione che ti manda il Dio del calcio e non invece le conseguenze di un clima, di una mancanza di serenità. Il Napoli non ha più ...

CorSport : rivoluzione De Laurentiis. Più poteri a Edo e qualche addio - a partire da Koulibaly : De Laurentiis inizia a ripensare il Napoli, scrive il Corriere dello Sport. Medita una rifondazione. “Martedì mattina, dopo aver faticosamente metabolizzato la sconfitta con l’Inter, è stato lanciato il ponte sul futuro, con il pranzo tra De Laurentiis, suo figlio Edoardo – investito sempre di maggiori poteri decisionali – e Rino Gattuso, spartiacque tra il passato più recente e l’anno che verrà, da vivere avendo percezione di ciò che potrà ...

CorSport : Callejon-Napoli - De Laurentiis non vuole cedere e rimanda tutto a giugno : Ancora tutto da decidere per Mertens e Callejon, scrive il Corriere dello Sport. Il rischio che vadano via dal Napoli, però, è concreto. “Mertens ha estimatori sparsi ovunque – dalla Cina, alla Germania, all’Italia – e può aspettare o anche no, avendo una clausola che gli consentirebbe di liberarsi per emigrare (ma solo per questo); e Callejon ha percezione della stima di Rafa Benitez, della eventualità che la Spagna lo ...

CorSport : Napoli - urge regista per il 4-3-3. De Laurentiis costretto ad intervenire e a non sbagliare : Il Napoli ha un problema da risolvere a centrocampo. Il ritorno al 4-3-3, scrive il Corriere dello Sport, ha messo in evidenza l’assenza di un regista, il ruolo che fino all’estate 2018 è stato interpretato da Diawara e Jorginho. Ancelotti ha provato ad aggirare il buco, ricorrendo al “centrocampo liquido, di palleggiatori, niente più schematismo prevedibile”, ma adesso occorre trovare una soluzione. De Laurentiis è costretto per la prima volta ...

CorSport : ultimatum di De Laurentiis a Mertens. Il presidente pensa a Boga del Sassuolo per sostituirlo : Uno dei nodi da risolvere nel Napoli è quello relativo al futuro di Callejon e Mertens, sui quali si allungano le ombre della Cina. Il belga è seguito sia dall’Inter che dal Borussia Dortmund. Il Napoli, scrive il Corriere dello Sport, è stato chiaro: “a gennaio non parte nessuno, ipotesi percorribile solo attraverso la presentazione di offerte”. Il presidente però ha lanciato quasi un ultimatum a Mertens, scrive il quotidiano ...

CorSport : rinnovo Mertnes - non c’è accordo con De Laurentiis sulla durata e le cifre : Il Napoli corre per portare a casa il rinnovo di Dries Mertens entro il 31 dicembre, scrive il Corriere dello Sport. Dal 1 gennaio, infatti, il belga acquista il diritto di potersi accordare con un’altra squadra a parametro zero. La situazione non è semplice, ma sia il club che il calciatore sono aperti al rinnovo, perciò “non è detto che il prolungamento non possa arrivare più avanti”. Il Napoli si è comunque già mosso per provare a ...

CorSport : la carezza di De Laurentiis ad Insigne per far tornare il capitano al gol : Il Corriere dello Sport torna su un’immagine della cena di Natale di martedì sera. Quella che ritrae De Laurentiis con il microfono in mano che abbraccia il collo di Lorenzo Insigne. Il capitano, in quella foto è sorridente. Il gesto del presidente sembra voler infondergli fiducia. Come a ribadirgli che il club crede in lui. La missione di Gattuso è rigenerare il capitano, fare in modo che ritrovi l’entusiasmo e la gioia di giocare, liberandosi ...

CorSport : nelle prossime ore Ancelotti incontrerà De Laurentiis per risolvere il contratto : Ancelotti ha scelto, dopo neanche una settimana dall’esonero dal Napoli di tornare in Premier, guiderà l’Everton. Tutto è deciso, l contratto con il club inglese è pronto, manca solo di accordarsi con il presidente De Laurentiis perché lo liberi, come scrive oggi il Corriere dello Sport “Il tempo di risolvere il contratto con Adl e firmare in calce alla nuova era. Fino al 2024: per un totale di circa 27 milioni di euro di ...

CorSport : a maggio scorso De Laurentiis voleva esonerare Ancelotti e sondò Gasperini : Ieri, per la seconda volta in due giorni, il presidente De Laurentiis è stato in panchina con Giuntoli, a Castel Volturno, durante l’allenamento della squadra. Una presenza inedita per il presidente, che aveva l’obiettivo di manifestare il ruolo della società ai calciatori, scrive il Corriere dello Sport. “Le crisi che siano tecniche o di identità, vanno affrontate di petto e però mettendoci anche la faccia, che Aurelio De Laurentiis ...

CorSport : la riunione in cui De Laurentiis e Giuntoli hanno messo in minoranza Ancelotti : Il Corriere dello Sport torna indietro di qualche giorno e racconta come tutto ha avuto inizio il 4 dicembre. In una riunione convocata da De Laurentiis dopo la brutta prestazione del Napoli contro il Bologna. Bisognava capire come affrontare il momento di difficoltà. Però è il momento delle scelte, anche dolorose, e Cristiano Giuntoli, pure lui “tormentato” da De Laurentiis sulla gestione approssimativa dell’ammutinamento e ...

CorSport : la gestione familiare è inadatta al Napoli. De Laurentiis non ha saputo evolversi : Sul Corriere dello Sport, Alessandro Barbano analizza i due differenti casi di Lazio e Napoli. Entrambe le squadre hanno subito uno “stress test” da parte del loro presidente. Cosa che ha determinato un corso diverso. “Di fronte a un avvio macchinoso delle rispettive squadre, i due presidenti hanno messo in campo quello che si potrebbe chiamare uno stress test. Vuol dire inserire fattori di tensione nella struttura, per ...

CorSport : Ancelotti non si dimette. De Laurentiis si guarda intorno ma spera nella svolta : Carlo Ancelotti sa di essere accerchiato, scrive il Corriere dello Sport. Sa che il Napoli si sta guardando intorno alla ricerca di un suo sostituto. All’allenatore “Non sfuggono certe dinamiche né l’eco di contatti che appartengono alle regole del gioco” Eppure Ancelotti non intende dimettersi, e non per l’aspetto economico del contratto, ma per “la dignità personale di un uomo che ha vinto tutto e ovunque e che sente di avere il polso della ...

CorSport : oggi Giuntoli a casa De Laurentiis - con lui il nuovo allenatore del Napoli? : Il Corriere dello Sport scrive che il dopo Ancelotti è cominciato. Aurelio De Laurentiis ha contattato Allegri, Spalletti, Gattuso e che in corsa c’è anche un mister X (che potrebbe essere anche uno dei tre). Ecco cosa crive il CorSport: E anche Gattuso resta un’ipotesi percorribile, e l’identikit di un allenatore che oggi dovrebbe accomodarsi a casa De Laurentiis dove arriverà anche Giuntoli. “In via XXXIV maggio (residenza di ...