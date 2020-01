Chi è Araba Dell’Utri, la nuova fiamma di Max Biaggi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Bellissima attrice, Araba Dell’Utri ha già all’attivo alcuni importanti lavori nel suo curriculum. Ma di recente è finita nel mirino del gossip per la sua relazione con un personaggio molto famoso. È stata infatti avvistata in dolce compagnia di Max Biaggi, dando il via a nuove indiscrezioni sulla vita sentimentale dell’ex campione di motociclismo. Max ha avuto una lunga relazione con Eleonora Pedron, dalla quale sono nati i suoi due figli Ines e Leon. Dopo l’addio con la showgirl, sembrava aver ritrovato la felicità accanto a Bianca Atzei. Poi, i suoi mesi più difficili: il motociclista ha avuto un brutto incidente sulla sua due ruote, a seguito del quale ha rischiato la vita. E anche la storia con la cantante si è andata spegnendo. Ora, Max Biaggi potrebbe essere nuovamente innamorato. Il settimanale Diva e Donna l’ha infatti paparazzato in un ristorante ... dilei

Spina3Spina : @jacopo_iacoboni caro - Daniele91Nap : @carloretwitt @ArabaFenice1078 @sscnapoli @Meret_Alex Mq di chi parli? Non vedo perché sono bloccato da araba fenice - SovranoP : RT @Erika__P: #tg3 Piemonte, si parla di affluenza, partono le immagini di seggi elettorali, e chi inquadrano?? Una donna araba velata che… -