Canone Rai, occhio alla scadenza di gennaio: chi non deve pagarlo (Di mercoledì 29 gennaio 2020) La richiesta che esonera dal pagamento per l'intera annualità va presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2020. L'importo... today

BindiTony : @agorarai @serenabortone perché non spieghi il gesto del sindaco calabrese che fa il baciamano con inchino a Berlus… - StudioCanu : Canone Rai 2020, come chiedere l'esenzione - StudioCanu : Canone Rai 2020, come chiedere l'esenzione -