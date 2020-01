Calciomercato, le notizie di oggi – Addii importanti in casa Roma e Milan, nuova squadra per Giuseppe Rossi (Di giovedì 30 gennaio 2020) Milan – Ufficiale la cessione di Suso al Siviglia. Questa la nota sul sito ufficiale: “AC Milan comunica di aver ceduto a titolo temporaneo, con diritto di opzione per l’acquisizione definitiva che diventa obbligo al verificarsi di determinate condizioni, le prestazioni sportive del calciatore Jesús Joaquín Fernández Sáenz de la Torre (Suso) al Sevilla Fútbol Club. Il Club ringrazia Jesús e gli augura il meglio per il futuro personale e professionale”. Altro movimento in uscita è quello che riguarda Piatek: l’interesse con l’Herta Berlino, poi trattativa, è diventato concreto. Il calciatore, che appena un anno fa segnava una doppietta in Coppa Italia al Napoli all’esordio in rossonero, e che faceva presagire dunque un futuro ben diverso con questa maglia, è passato in Germania: trasferimento a titolo definitivo con 27 milioni di euro più bonus ... calcioweb.eu

