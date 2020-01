Atletica, cancellati i Mondiali Indoor 2020! Allarme corona virus in Cina, niente gare a Nanjing (Di mercoledì 29 gennaio 2020) I Mondiali Indoor 2020 di Atletica leggera sono stati cancellati! La rassegna iridata al coperto sarebbe dovuta andare in scena a Nanjing dal 13 al 15 marzo ma il corona virus che sta divampando in Cina ha convinto la Federazione Internazionale a posticipare la manifestazione di dodici mesi, rinviandola dunque al marzo 2021. World Athletics (è il nome nuovo della ex IAAF, ormai abituiamoci a chiamarla così) ha comunicato di voler proteggere i propri atleti e ha dunque optato per un giustificabile rinvio: era stata valutata anche l’ipotesi di spostare la sede dell’evento ma i tempi erano davvero molto ristretti. A fine inverno 2021 si disputeranno dunque sia Europei che Mondiali? Calendario ovviamente tutto da definire ma ne sapremo di più nei prossimi mesi, l’unica cosa certa è che è saltato l’evento principale della stagione Indoor attualmente in ... oasport

