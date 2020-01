Agrigento: arrestati due pusher e sequestrato 1 kg di marijuana (Di mercoledì 29 gennaio 2020) Palermo, 29 gen. (Adnkronos) – Arestati due pusher e sequestrati 1 kg di marijuana e 20.000 euro. E’ il bilancio di una operazione di controllo condotta dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Sciacca (Agrigento) che hanno arrestato due coniugi romeni per spaccio di stupefacenti e sequestrato 1 kg di marijuana, nonché 20.000 euro in contanti, probabilmente frutto dell’attività di spaccio.“Il famoso carnevale di Sciacca si avvicina: si intensificano, di conseguenza, i controlli dei Carabinieri per la sicurezza dei residenti, soprattutto verso più giovani possibili ‘target” dello spaccio, nonché dei turisti che giungono nel capoluogo saccense per questa attesissima manifestazione che attira visitatori da tutto il mondo”, spiegano i carabinieri. I militari del Nucleo Radiomobile, ieri sera, hanno notato qualcosa di sospetto ... calcioweb.eu

