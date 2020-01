Tuttosport: Due gol e una rinascita per Insigne (Di martedì 28 gennaio 2020) Assopigliatutto per Insigne, il piccolo grande capitano del Napoli. Scrive Tuttosport commentando il week calcistico di Serie A. Il capitano ha saputo incassare per mesi le critiche e i fischi, che spesso sono arrivati dagli stessi tifosi del Napoli. senza mai mollare e gettare la spugna Ora però, dopo essersi appoggiato alle corde dove era stato spinto con veemenza, è passato all’attacco con un uno-due micidiale. Suoi i colpi del ko per accedere alla semifinale di Coppa Italia eliminando la Lazio e battere nientemeno che la Juventus, ancora più odiata poiché presentatasi al San Paolo con in panchina Sarri, ex guru del Napoli, fischiatissimo come del resto Higuain. Due gol e una rinascita per Insigne. Pure il ct Mancini si frega le mani perché l’Europeo si avvicina e la sua lievitazione sembra promettere molto bene. L'articolo Tuttosport: Due gol e una rinascita per Insigne ... ilnapolista

