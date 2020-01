Tabellone Coppa Italia 2019-2020: Milan-Torino, nei quarti in palio la semifinale (Di martedì 28 gennaio 2020) Secondo turno dei quarti di finale di Coppa Italia 2019-2020. C'è attesa per conoscere le vincenti di Milan-Torino e Inter-Fiorentina che completeranno il Tabellone degli accoppiamenti. Rossoneri e granata in campo oggi, martedì 28 gennaio. Nerazzurri e viola mercoledì 19 gennaio. Entrambe le partite si giocano alle ore 20.45 e saranno trasmesse in diretta tv sulla Rai. fanpage

