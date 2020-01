Sala: «Su San Siro decisione entro poche settimane» (Di martedì 28 gennaio 2020) «San Siro? Sta andando un po’ meglio. Le squadre hanno capito che il tema di salvare San Siro non è un vezzo. Tenere quello spazio in parte anche come vestigia perché un monumento della città, ma soprattutto dedicarlo ad una serie di sport gratuiti che oggi non trovano spazio in città, faccio l’esempio dell’arrampicata, può … L'articolo Sala: «Su San Siro decisione entro poche settimane» calcioefinanza

juventusfc : Il post gara di #NapoliJuve Match Report ? - capuanogio : #Conte via da San Siro senza passare dai microfoni e dalla sala stampa. Giocatori #Inter in silenzio - macho_morandi : RT @CalcioFinanza: Sala: «Su San Siro decisione entro poche settimane» -