Paulo Coelho: "Strapperò le pagine del libro che stavo scrivendo con Kobe Bryant" (Di martedì 28 gennaio 2020) Lo scrittore brasiliano Paulo Coelho ha dichiarato che strapperà la bozza del libro che stava scrivendo insieme a Kobe Bryant. Non vuole terminare l’opera senza il compianto campione Nba, scomparso domenica in seguito a un incidente a bordo di un elicottero.La stella del basket aveva diversi interessi che coltivava fuori dal campo, uno di questi era la letteratura, in particolare quella per ragazzi. Per questo motivo aveva fondato la Granity Studios, casa di produzione con la quale aveva vinto un Oscar nel 2018 per il corto “Dear Basketball” e pubblicato diversi romanzi per ragazzi.Per la sua prima opera come autore, Bryant aveva scelto di affidarsi alla collaborazione del noto autore brasiliano. “Ho cancellato la bozza perché non aveva senso pubblicare il libro senza di lui. L’opera non avrebbe aggiunto nulla di particolarmente rilevante su ... huffingtonpost

