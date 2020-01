Paolo Bonolis, il figlio Davide operato d’urgenza: che spavento! (VIDEO) (Di martedì 28 gennaio 2020) Delicato intervento per il figlio di Paolo Bonolis: ecco cosa è successo. Brutto momento per il figlio di Paolo Bonolis che a quanto pare è attualmente ricoverato in ospedale. Il presentatore di Avanti Un Altro! come tutti sanno ha ben 5 figli e purtroppo Davide non sta attraversando un bel periodo. A rendere pubblica la notizia è stata la stessa moglie Sonia Bruganelli pubblicando un VIDEO del giovane ragazzo su un letto d’ospedale. Vediamo nei dettagli cosa è accaduto. Davide Bonolis ha dovuto togliere le tonsille La moglie del noto conduttore oltre ad occuparsi del lavoro di Paolo Bonolis e delle pubbliche relazioni, è anche una mamma molto attenta e sempre presente. Poche ore fa, Sonia ha postato su il suo profilo Instagram, un VIDEO di suo figlio, disteso su un letto di ospedale. Davide stando è attualmente ricoverato all’ospedale Regina Elena di Roma per una delicata ... kontrokultura

fattoquotidiano : Avanti un altro, il concorrente finge di fare un augurio a Paolo Bonolis in lingua sarda ma ecco cosa dice: “Ti ven… - KontroKulturaa : Paolo Bonolis, il figlio Davide operato d'urgenza: che spavento! (VIDEO) - - zazoomnews : Paolo Bonolis il figlio fuori dalla sala operatoria Parla di Sonia Bruganelli - #Paolo #Bonolis #figlio #fuori… -