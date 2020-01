Mercato immobiliare: torna la fiducia degli investitori (Di martedì 28 gennaio 2020) Saranno i tassi dei mutui ai minimi storici, sarà che gli italiani storicamente apprezzano gli investimenti nel mattone: dopo un decennio i prezzi delle case sembrano avviarsi verso un aumento, così come il numero di transazioni immobiliari. Come rileva un articolo di immobiliare.it, gli esperti prevedono uno scenario incoraggiante per il 2020 sul fronte del Mercato residenziale del nostro Paese. Ripresa delle compravendite La società di consulenza Nomisma ha calcolato che nel 2019 gli scambi immobiliari hanno raggiunto quota 662 mila, il 92% dei quali relativi al comparto residenziale. E per il 2020 si prospetta un trend simile, accompagnato da una ripresa dei prezzi che dovrebbe confermare il timido +0,2% del 2019 anche nei prossimi dodici mesi, prima di raggiungere quota +0,7% nel 2021 e +1,1% nel 2022. Questo nonostante le banche abbiano irrigidito i criteri per l’erogazione dei ... ilfattoquotidiano

