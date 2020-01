Mastella accoglie Mattarella: il discorso del Sindaco di Benevento (Di martedì 28 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – Il Sindaco di Benevento, Clemente Mastella, è intervenuto nel corso della cerimonia di inaugurazione del nuovo anno accademico dell’Università del Sannio presso l’auditorium di Sant’Agostino. Il primo cittadino ha esaltato la figura del capo dello Stato, ringraziandolo per la sua visita nel capoluogo: “Imbrigliato dalla liturgia laica del cerimoniale, mi contengo, ed è giusto cosi, nell’esprimere tutta la mia gioia odierna per averla finalmente qui. Dandole il benvenuto, col pensiero rivolto agli esordi della sua vicenda politica”, ha esordito Mastella. “La cifra, che fu anche la mia, come lo fu di Piersanti Mattarella, assunse come tavola dei valori e via lattea di rifermento il cattolicesimo democratico di Aldo Moro. Convincere col dialogo, e soprattutto ascoltando le ragioni dell’altro con uno ... anteprima24

