M5S: Castaldo, ‘con umiltà e impegno risaliremo china’ (Di martedì 28 gennaio 2020) Roma, 28 gen. (Adnkronos) – ‘Più volte hanno dato per morto il Movimento 5 Stelle, ma abbiamo dimostrato di essere un Movimento vivo e vegeto. Il risultato delle elezioni regionali chiaramente non ci soddisfa, ma lo valutiamo come un ulteriore stimolo per accelerare la riorganizzazione sul territorio che serve da anni e per definire meglio l’agenda politica per i prossimi tre anni e mezzo di governo. Con umiltà e impegno risaliremo la china”. Lo afferma Fabio Massimo Castaldo, europarlamentare del Movimento 5 Stelle e vicepresidente del Parlamento europeo. ‘Gli Stati generali -aggiunge- saranno l’occasione giusta per coinvolgere gli iscritti. Visto che crediamo in modo convinto nella democrazia partecipativa dobbiamo coinvolgere di più i nostri attivisti nelle decisioni chiave della vita politica del Movimento 5 Stelle. Una cosa è certa, il ... calcioweb.eu

