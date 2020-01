LIVE Milan-Torino 2-2, Coppa Italia calcio in DIRETTA: si va ai tempi supplementari! (Di martedì 28 gennaio 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 98′ Ammonito Mazzarri per proteste su un fallo di De Silvestri. 96′ Ancora una volta straordinaria parata di Sirigu su un tiro di piatto a botta sicura di Calhanoglu. 94′ Giallo per Conti per fallo su Verdi sulla fascia sinistra. 93′ Rebic prova a servire Ibrahimovic ma i due non si capiscono e regalano palla al Torino. 91′ Inizia il primo tempo supplementare! 22.44 Pioli attraverso le sostituzioni sistema la squadra nel secondo tempo e riesce ad agguantare un pareggio che sembrava oramai lontano. 96′ Fine dei tempi regolamentari tra Milan-Torino 2-2, si andrà ai tempi supplementari, a tra poco per scoprire chi vincerà questo confronto! 95′ Strepitoso miracolo di Sirigu che vola su un tiro di collo pieno di Ibrahimovic. 94′ Leao se ne va sulla sinistra e mette in mezzo per Ibrahimovic che ... oasport

SkySport : #Milan-#Torino, formazioni ufficiali e risultato in diretta LIVE dei quarti di #CoppaItalia - fanpage : #MilanTorino L'emozionante omaggio a #Kobe - Andrea1975_ : RT @kevin_bertoni: Nonostante tutto, nonostante il 'no' al minuto di silenzio, brividi a San Siro prima di #MilanTorino Qui non centrano c… -