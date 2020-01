Juventus, Sarri nel mirino di tifosi e dirigenza: addio a fine stagione? (Di martedì 28 gennaio 2020) Maurizio Sarri lascia la Juventus al termine della stagione? Le parole nel post partita di Napoli hanno aperto una frattura con la società. TORINO – Maurizio Sarri lascia la Juventus al termine della stagione? Fino a qualche giorno fa questa ipotesi sembrava impossibile ma le parole del tecnico nel post partita di Napoli hanno aperto una frattura con la società e i tifosi che potrebbe essere insanabile. Il carattere dell’allenatore toscano lo si conosce e questa volta potrebbe pagare, forse, troppa sincerità ai microfoni dei giornalisti. Possibile un incontro nelle prossime con la dirigenza per cercare di chiarire meglio le sue parole. Sarri nella bufera Sono due le frasi che non sono piaciute alla dirigenza bianconera. Nel post partita Sarri ha ammesso che la sconfitta non gli dà particolare fastidio: “Se proprio bisogna perdere, meglio che sia contro di ... newsmondo

DiMarzio : 'Se proprio dovevo perdere, almeno l'ho fatto contro dei ragazzi a cui sarò legato per sempre' Le parole di #Sarri… - SquawkaNews : Napoli 2-1 Juventus FT: ?? Zielinski ?? Insigne ?? Ronaldo Gennaro Gattuso gets one over the former Napoli boss M… - capuanogio : #Sarri che quasi si compiace di come, se proprio doveva perdere, siano felici quelli del #Napoli dice una cosa non… -