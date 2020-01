Gorizia, l’autopsia allontana l’ipotesi di una morte violenta per il 38enne georgiano nel Cpr di Gradisca (Di martedì 28 gennaio 2020) Vakhtang Enukdize, il 38enne georgiano morto nel Centro di permanenza per il rimpatrio (Cpr) di Gradisca il 19 gennaio, non sarebbe morto per le percosse subite, come hanno sostenuto finora diversi testimoni. A stabilirlo è l’autopsia condotta sul cadavere dell’uomo che allontana l’ipotesi di una morte violenta, pur non chiarendo del tutto le cause del decesso. L’ipotesi: dietro alla morte un mix di farmaci È ancora da chiarire cosa abbia causato l’edema polmonare che ha portato al decesso. Come scrive il quotidiano La Repubblica, Enukdize non si sentiva bene quando era stato riportato al Cpr il 16 gennaio, dopo la rissa con un altro detenuto e lo scontro con gli agenti. Al telefono con la sorella l’uomo avrebbe raccontato di aver ricevuto una dose superiore al solito di psicofarmaci e antidolorifici, somministrate dal personale interno al ... open.online

tamaro_lorenzo : CPR GORIZIA. IL GEORGIANO NON E’ MORTO PER PERCOSSE. LO DICE L’AUTOPSIA - PiantanidaPaolo : RT @albolivieri: Oggi dovrebbe essere effettuata a Gorizia l'autopsia sul corpo di Vakhtang Enukidze, morto dopo una settimana di violenze… -