GF VIP 4, chi sono i nominati della puntata del 27 gennaio? (Di martedì 28 gennaio 2020) Nella settima puntata del GF VIP 4, come accade ad ogni appuntamento con la casa più spiata d’Italia, si sono svolte le nomination che hanno decretato i tre concorrenti da mandare al televoto fino alla prossima puntata di venerdì 31 gennaio. La scelta è stata fatta con tre meccanismi differenti ed ha portato in nomination Patrick Ray Pugliese, Rita Rusic e Andrea Montovoli. GF VIP 4, le nominations dei preferiti della casa Com’era già accaduto nelle scorse settimane, anche in questi ultimi giorni il GF aveva invitato i ragazzi a scegliere i preferiti della casa. Questi, al termine, sono risultati essere 8 ovvero Pago, Michele, Aristide, Adriana, Andrea Montovoli, Paolo, Rita, Antonio. Nelle loro mani è il destino dei propri compagni. Ciascuno, infatti, dovrà scegliere un concorrente da salvare dalle nomination. Riuniti nella stanza super-led, i preferiti fanno i nomi dei ... kontrokultura

GrandeFratello : Chi vuoi salvare tra Andrea, Rita e Patrick? Il vip meno votato sarà eliminato. Il televoto è ufficialmente APERTO… - infoitcultura : GF Vip, Matteo, Gianluca e Jacopo: chi sono i 3 'super boys' - KontroKulturaa : GF VIP 4, chi sono i nominati della puntata del 27 gennaio? - -