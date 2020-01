Firenze: 35enne si butta in Arno. Salvo per miracolo grazie all’intervento del 118 (Di martedì 28 gennaio 2020) In un primo momento è stato dato per morto. Poi le manovre dei soccorritori hanno avuto buon esito e l'uomo è stato ricoverato d'urgenza in ospedale. I carabinieri, che hanno visionato le telecamere di sorveglianza, ritengono possa essersi trattato di un tentativo di suicidio firenzepost

