Era Sanremo (2^ puntata) (Di martedì 28 gennaio 2020) Prosegue il nostro viaggio all'interno dell'immenso repertorio canoro del Festival di Sanremo ed in particolare nel decennio degli anni ottanta. Stavolta partiamo direttamente dalla canzone che ha vinto l'edizione del 1981, ovvero "Per Elisa" cantata da Alice, pezzo scritto da Franco Battiato:Era Sanremo (2^ puntata) pubblicato su TVBlog.it 28 gennaio 2020 07:43. blogo

agatarionalo1 : @potterhead_1000 no dopo Sanremo fino la fine c' era scritto che sarà solo di lunedì, la doppia era solo per il primo mesetto - marianomores61 : Quelli eran giorni, si, erano giorni, quando Sanremo era Sanremo, non lo schifo e la vergogna di oggi… - BREAKVANGEL : RT @permalosa01: A detto fatto hanno detto che Niccolò era un ribelle, che della scuola non gli importava niente, che pensava solo alla mu… -