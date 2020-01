Coronavirus, questa mappa in tempo (quasi) reale mostra la diffusione dell’infezione nel mondo (Di martedì 28 gennaio 2020) Ingegneri informatici del Center for Systems Science and Engineering (CSSE) dell’Università Johns Hopkins (Stati Uniti) hanno messo a punto un’elegante mappa interattiva che mostra la diffusione del Coronavirus nel mondo. Viene costantemente aggiornata con i dati raccolti dai principali enti sanitari internazionali e nazionali, risultando di rapida e agevole consultazione. Nel momento in cui stiamo scrivendo, i casi accertati dell’infezione respiratoria causata dal nuovo Coronavirus emerso in Cina (2019-nCoV) sono 2.886, mentre le vittime sono salite a 81. Si tratta di cifre in costante aggiornamento, che continuano a salire giorno dopo giorno col rilascio dei bollettini ufficiali da parte delle autorità sanitarie. Il virus ha infatti rapidamente “abbandonato” la città di Wuhan, nel cui mercato avrebbe compiuto il salto di specie (da un animale non ancora identificato ... limemagazine.eu

