Coronavirus, caso sospetto a Napoli: al Cotugno coppia di sposini cinesi in viaggio di nozze. De Luca convoca i manager: kit diagnostici al Cotugno (Di martedì 28 gennaio 2020) Un turista cinese di 28 anni, originario della provincia di Hubei (dove ha avuto origine l'epidemia), è ricoverato in isolamento al Cotugno con diagnosi di broncopolmonite e sospetto... ilmattino

