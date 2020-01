Barcellona, minuto di silenzio in onore di Kobe Bryant – VIDEO (Di martedì 28 gennaio 2020) Barcellona, minuto di silenzio in onore di Kobe Bryant: ecco lo straziante omaggio della società catalana – VIDEO Il Barcellona compie un gesto che dà l’idea della grandezza di Kobe Bryant. La squadra di Setièn si è ritrovata sul campo “Tito Vilanova” per l’allenamento giornaliero. I blaugrana hanno osservato un minuto di silenzio in onore di Kobe Bryant, scomparso domenica in un incidente in elicottero. Bryant aveva più volte confessato la sua passione per i blaugrana e soprattutto per Lionel Messi. Leggi su Calcionews24.com calcionews24

