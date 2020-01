Alfonso Signorini smentito da Elisa De Panicis: “Ha detto cose assurde” (Di martedì 28 gennaio 2020) Grande Fratello Vip, Elisa De Panicis contro Alfonso Signorini: “Mi faccio una risata” Alfonso Signorini, sul finire della puntata del GF Vip di ieri sera, ha lanciato un incredibile gossip su Elisa De Panicis e Maxi Lopez, asserendo che avrebbero avuto in passato un flirt clandestino. Difatti il conduttore del Grande Fratello Vip ha dichiarato che questa loro frequentazione ci sarebbe stata nel periodo in cui lui era impegnato con Wanda Nara. Un pettegolezzo però prontamente smentito da Elisa De Panicis su instagram. Difatti ai fan che le hanno chiesto qualche ora fa se questa news sia vera o meno, ha così risposto: “Maxi Lopez è solo un amico…Ieri ridevo solo perché a volte si dicono delle cose così assurde, pur di parlare. E quindi faccio una risata (i biondi non sono proprio il mio genere !)” Insomma la dichiarazione dell’ex inquilina della casa ... lanostratv

