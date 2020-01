Aggredisce sanitari che vogliono soccorrerlo ed agenti: fermato albanese ubriaco (Di martedì 28 gennaio 2020) L'episodio si è verificato nella giornata in cui si stavano svolgendo le elezioni regionali in Emilia Romagna. In preda ai fumi dell'alcol, lo straniero ha aggredito i sanitari che stavano cercando di aiutarlo, costringendoli a chiudersi dentro l'ambulanza, e gli agenti intervenuti sul posto Federico Garau  Luoghi: Rimini ilgiornale

