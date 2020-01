VIDEO Morte Kobe Bryant, i soccorsi sul luogo dello schianto dell’elicottero (Di lunedì 27 gennaio 2020) Kobe Bryant è morto in seguito a un incidente in elicottero. Il celeberrimo ex giocatore di basket stava accompagnando la figlia di 13 anni a una partita ma purtroppo un fatale destino ha tolto la vita al 41enne statunitense, alla piccola Gianna e ad altre sette persone che viaggiavano insieme a loro. Lo schianto a ovest di Los Angeles è stato tremendo, i soccorsi sul luogo dell’incidente sono stati naturalmente inutili e serviranno addirittura dei giorni per recuperare i corpi. Il mondo dello sport piange un’icona indiscussa, un fuoriclasse che ha scritto la storia della pallacanestro e che era conosciuto in ogni angolo del mondo anche da chi non segue assiduamente le vicende della palla a spicchi. Di seguito il VIDEO dei soccorsi sul luogo dello schianto dell’elicottero. VIDEO Morte Kobe Bryant, I soccorsi SUL luogo ... oasport

