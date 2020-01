Sovranisti senza gloria (Di lunedì 27 gennaio 2020) Emilia-Romagna il giorno dopo. Il titolo del film che i Sovranisti si apprestavano a vedere probabilmente suonava più come Emilia-Romagna Anno Zero, intendendo come il primo anno della liberazione della regione rossa dal governo dei sinistri e dei comunisti dopo settant’anni. È finita con diversi Sovranisti di grido e di fama costretti a poderose marce indietro, giustificazioni, spiegazioni e curiose analisi della sconfitta. Quelli che sono passati da Salvini genio a Salvini non capisce la gente nell’arco di una notte Partiamo da Annalisa Chirico, la giornalista del Foglio è stata una delle grandi sostenitrici di Matteo Salvini di questi ultimi mesi. È la stessa Annalisa Chirico che in un pregevole intervento a L’Aria che Tira sostanzialmente paragonava Salvini a Marco Biagi (perché deve girare con la scorta), se la prendeva con “gli agitatori” che hanno ... nextquotidiano

