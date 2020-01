Scandali e follia: Sanremo è sempre Sanremo (Di lunedì 27 gennaio 2020) Pronti, via, neanche il tempo di cominciare e il Sanremo 2020 è già precipitato nel guazzabuglio della polemica. Facile, al tempo della canea da social network. La stura l’ha data in questo caso una frase di Amadeus tacciata di sessismo o di Dio sa cosa. Bazzecole, per la verità. Perché Sanremo è Sa ilfoglio

