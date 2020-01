Salvini perde a Bibbiano e al Pilastro, i luoghi simbolo della sua propaganda elettorale (Di lunedì 27 gennaio 2020) I luoghi simbolo di una campagna elettorale arrivata spesso ai limiti dell’accettabile, se non della decenza, lo vedono sconfitto. Il Pilastro, rione bolognese palcoscenico di un leader aspirante premier che a favor di telecamere citofona al “tunisino spacciatore”. O Bibbiano, il Comune teatro del traffico di minori emerso con l’inchiesta “Angeli e Demoni” della procura di Reggio Emilia che ha coinvolto anche il sindaco Pd della cittadina. La Lega si afferma in uno solo dei territori cari al leader: il Papeete Beach. A Milano Marittima, dalle cui spiagge il leader del Carroccio ha prima bombardato e poi fatto cadere il primo Governo Conte di cui faceva parte, la Lega vince.Qui la candidata alla Regione Lucia Borgonzoni si è attestata al 55% in entrambe le sezioni della frazione balneare. Al rieletto presidente Stefano Bonaccini sono ... huffingtonpost

