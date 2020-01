Napoli, arrestati cinque carabinieri per corruzione (Di lunedì 27 gennaio 2020) cinque carabinieri sono stati arrestati a Napoli per corruzione. Il pm: “Collusioni con clan camorristici”. Napoli – cinque carabinieri sono stati arrestati a Napoli per corruzione. Il mandato di custodia cautelare ai domiciliari è stato eseguito dai colleghi nella mattinata di lunedì 27 gennaio 2020. Gli indagati sono ritenuti responsabili, a vario titolo, di omissioni di atti d’ufficio e rivelazioni di segreti d’ufficio, oltre che corruzione. Le indagini sono partite dalle dichiarazioni di un collaboratore di giustizia che ha portato alla scoperta di questa associazione. Nelle prossime ore il magistrato interrogherà i militari per cercare di capire il perché di questi contatti con clan mafiosi. cinque carabinieri arrestati a Napoli Le rivelazioni del pentito hanno portato alla scoperta di un rapporto tra cinque militari e i clan ... newsmondo

