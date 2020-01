Mihajlovic torna in ospedale, nuovo ricovero per l’allenatore del Bologna (Di lunedì 27 gennaio 2020) Bologna, nuovo ricovero per Sinisa Mihajlovic. L’allenatore si sottoporrà a una terapia antivirale, una pratica non inusuale in caso di trapianto di midollo osseo. Nessuna preoccupazione sulle condizioni di salute dell’allenatore. nuovo ricovero per l’allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic, tornato in ospedale per una terapia antivirale non inusuale in caso di trapianto di midollo osseo. Bologna, nuovo ricovero per Sinisa Mihajlovic: si sottoporrà a una terapia antivirale Sinisa Mihajlovic, come comunicato dal Policlinico Sant’Orsola di Bologna in una nota, è stato ricoverato per una terapia antivirale. Si tratta di un processo non inusuale in caso di trapianto di midollo osseo. Nessuna allarmismo e nessuna preoccupazione quindi intorno alle condizioni di salute dell’allenatore del Bologna, che dal mese di luglio ha ufficializzato la sua ... newsmondo

