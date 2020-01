Matteo Salvini, l'hashtag dell'odio dopo le regionali: "Su***", insulti contro il leghista (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il giorno dopo il voto in Emilia Romagna che ha sancito la vittoria di Stefano Bonaccini su Lucia Borgonzoni, l'odio nei confronti di Matteo Salvini corre sui social. In particolare su Twitter, dove l'hashtag #Salvinisuca risulta essere uno dei più utilizzati nel corso della giornata del 27 dicembre liberoquotidiano

Mov5Stelle : Matteo Salvini diffonde menzogne e non ha mai lavorato. Quando era al governo con noi 8 leggi su 10 erano del MoV… - TeresaBellanova : In agosto abbiamo sconfitto Matteo Salvini in Parlamento, stanotte con il voto in Emilia Romagna lo abbiamo sconfit… - LegaSalvini : ??? #DIFENDISALVINI Sei un avvocato o un giurista e vuoi dare una mano per la difesa di Matteo Salvini sul caso del… -