Justine Mattera Instagram, provocante su una sedia a gambe aperte: «Sei nata per farci morire» (Di lunedì 27 gennaio 2020) I fan di Justine Elizabeth Mattera, nota semplicemente come Justine Mattera, ormai si saranno abituati agli scatti bollenti pubblicati dalla showgirl sul suo profilo Instagram. L’attrice, conduttrice e cantante statunitense naturalizzata italiana che vive da noi dal 1994, sta vivendo sui social una nuova primavera professionale, che la vede posare, in intimo perlopiù, per shooting fotografici. Un ritratto singolare, pubblicato appena quattro ore fa, ha mandato in delirio i follower, che in poco tempo hanno lasciato già quasi 5mila mi piace e centinaia di complimenti. Justine Mattera Instagram, provocante su una sedia a gambe aperte: «Sei nata per farci morire» Justine Mattera continua a incantare i suoi fan su Instagram con scatti sempre più provocanti e sensuali. Oltre 375mila follower e una bellezza che sembra non risentire del tempo che passa. La showgirl, che vanta una ... urbanpost

pressitalia : Intervista con Justine Mattera, madrina dell’Acea Maratona di San Valentino 2020 - Conto alla rovescia per l’Acea M… - Noovyis : (“Scusa ma… Lui?”. Justine Mattera pubblica la foto (seminuda) ma gli occhi cadono proprio sul fotografo) Playhitm… - MFerraglioni : JUSTINE MATTERA: HOT – 328.000 FOLLOWER IMPAZZITI – foto -