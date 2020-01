Jacques e Gabriella, i gemellini di Monaco rubano la scena a papà Alberto e mamma Charlène (Di lunedì 27 gennaio 2020) Una buona occasione quella della festa di Santa Devota, patrona del Principato di Monaco, per rubare la scena a mamma e papà. I gemellini ci riescono sotto gli sguardi fieri di Charlène e Alberto. Jacques e Gabriella di Monaco sono davvero teneri e ancora una volta appaiono complici e affiatati. Ovviamente è necessario augurarsi che, crescendo, i dissapori regali non facciano finire un affetto così tanto forte. I due gemellini, seppur piccoli, sono un esempio per tutti. I figli di Alberto II e Charlène Wittstock sono dolcissimi. Domenica 26 gennaio, le celebrazioni di Santa Devota, patrona del Principato, hanno visto i due gemellini uniti come sempre e pronti a socializzare con la comunità che, prima o poi, li vedrà regnanti. I bambini hanno compiuto 5 anni lo scorso 10 dicembre e sembrano avere la giusta predisposizione a essere socievoli e pieni di vitalità. Sempre complici, ... caffeinamagazine

