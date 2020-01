Italia Nostra: degrado Colle Oppio intollerabile e pericoloso (Di lunedì 27 gennaio 2020) Roma – Italia Nostra Roma ha inviato al prefetto di Roma, Gerarda Pantalone, “un appello urgente per uno straordinario intervento per arginare il degrado di Colle Oppio nell’area Archeologica Centrale. L’area archeologico di Colle Oppio di primario valore storico e paesaggistico e’ da troppi anni una sacca di degrado socio-ambientale altamente critica per i cittadini e anche per le strutture archeologiche della Domus Aurea, delle Terme di Tito e del progetto moderno dell’architetto Raffaele De Vico. Un lembo preziosissimo dell’Area Archeologica Centrale e’ negato all’uso in sicurezza dei cittadini e le aree archeologiche, transennate per la sicurezza delle strutture, sono, invece, utilizzate in maniera illegittima e preoccupante. Una bonifica dell’area per rimuovere le situazioni di degrado deve essere predisposta con somma ... romadailynews

VincenzoDeLuca : La #Campania nel 2019 è stata la prima regione per numero di musei, 8 in tutto, tra i 30 più visitati d’Italia. Un… - EGardini : Dalle sorgenti del #Piave, fiume sacro, ricordo i nostri #soldati...penso al futuro della nostra #Patria! Insieme… - matteosalvinimi : A Fidenza (Parma) con Abdullah dal Senegal, che tifa LEGA! Grazie! Viva tutti i cittadini stranieri integrati e ris… -