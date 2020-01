Grammy Awards 2020, tutti i vincitori: la serata dedicata a Kobe Bryant (Di lunedì 27 gennaio 2020) Grammy Awards 2020, tutti i vincitori: la serata dedicata a Kobe Bryant serata intensa, quella dei Grammy Awards 2020. L’edizione 62 del premio della musica, svoltasi allo Staples Center di Los Angeles, ha visto trionfare sin dalle nomination Lizzo con ben otto candidature, ma a portare a casa la vittoria è stata Billie Eilish. La serata, che si è svolta nella notte tra il 26 e il 27 gennaio (per l’Italia), ha eletto Billie Eilish come la più premiata della serata. Una serata importante e delicata, quella dei Grammy, partita con un minuto di silenzio per Kobe Bryant, il campione di basket che ha perso tragicamente la vita insieme alla figlia Gianna (13 anni) nello schianto di un elicottero in California. Nell’incidente hanno perso la vita nove persone. Al di fuori dell’arena, dove si è svolta la cerimonia, sono apparsi dei cartelloni giganti con una foto di ... tpi

