Giancarlo Magalli torna a I Fatti Vostri dopo l’incidente: “Sono vivo” (Di lunedì 27 gennaio 2020) I Fatti Vostri, Giancarlo Magalli torna in onda dopo l’incidente d’auto: “Siamo vivi e vegeti… quasi tutti” Weekend da dimenticare, quello appena trascorso, per Giancarlo Magalli: il conduttore de I Fatti Vostri ha avuto un incidente stradale a Roma, del quale anche noi stessi abbiamo scritto. L’impatto è avvenuto sulla Cassia ma, nonostante l’auto si sia quasi completamente distrutta, Giancarlo Magalli è rimasto miracolosamente illeso. E oggi, all’inizio della diretta de I Fatti Vostri, ha ironizzato sull’accaduto affermando: “Siamo vivi e vegeti… quasi tutti!”. Ringrazio tutti coloro che si sono preoccupati per l’incidente che ho avuto venerdì ha inFatti asserito. Magalli dopo l’incidente stradale torna a I Fatti Vostri: “Non ci sono state conseguenze” “Fortunatamente non ci sono ... lanostratv

