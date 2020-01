Gerardina Trovato: “Non voglio essere rinchiusa nelle strutture protette” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Gerardina Trovato sta tornando per raccontare come ha vissuto questi ultimi anni, e parlando della sua rinascita. In un'intervista a Fanpage.it aveva parlato del difficile rapporto con la madre, di come un anno fa sia risorta dalle macerie, tornando a scrivere canzoni e chiamata della redazione del Festival di Sanremo 2020 e di come non vuole essere internata. fanpage

