Gabriele Vacis all’asilo Filangieri per la proiezione de “La Paura siCura” (Di lunedì 27 gennaio 2020) Tempo di lettura: 3 minutiNapoli – Venerdì 31 gennaio, dalle ore 20:30, ci sarà un dibattito e la proiezione del documentario “La Paura siCura”, diretto da Vacis che racconta e interpreta le paure del presente attraverso la raccolta di storie personali capaci di agganciare sentimenti collettivi e generali. Il progetto de “La Paura siCura”, promosso dal Forum Italiano per la Sicurezza Urbana in coproduzione con il Centro Internazionale di ricerca teatrale Inteatro, ha costruito idealmente e materialmente un viaggio in Italia attraverso sei laboratori teatrali in altrettante città del Paese: Catania, Genova, Montegranaro, Ravenna, Schio, Settimo Torinese. Ciò ha permesso di verificare le paure nei diversi contesti, per le diverse età dei soggetti coinvolti, in riferimento alle diverse criticità che venivano affrontate: da quelle più intime, esistenziali e adolescenziali di ... anteprima24

zingrillo : RT @SanMarino_RTV: #SanMarino Teatro al Titano per la rassegna TEATRANTI presenta LA LISTA di e con LAURA CURINO per la messa in scena di G… - GasperoniRobert : RT @SanMarino_RTV: #SanMarino Teatro al Titano per la rassegna TEATRANTI presenta LA LISTA di e con LAURA CURINO per la messa in scena di G… - SanMarino_RTV : #SanMarino Teatro al Titano per la rassegna TEATRANTI presenta LA LISTA di e con LAURA CURINO per la messa in scena… -