Federico Rossi sbotta (poi cancella tutto) contro chi gli dice che ha tradito Paola Di Benedetto (Di lunedì 27 gennaio 2020) Federico Rossi del duo Benji & Fede ha tradito Paola Di Benedetto (magari con Emma Muscat di Amici, come rivelato dal settimanale Chi)? Accusato di averlo fatto da un suo follower di Instagram (“Grandi e grandi parole, paroline e parolone e poi l’ha tradita.. Mah! Scusa ma a mio avviso rimani un ragazzino falso“) Fede ha duramente risposto (salvo poi cancellare tutto): “E tu caz*o ne sai scusa? Ma pensa te oh questo rumore di fondo continuo di ignoranza mista a frustrazione personale riversata e traslata in malignità fine a se stessa. Imparate a viver del vostro, costruire piano piano un integrità che vi porti ad autocriticarvi prima di autodrogarvi della vostra marmaglia isterica“. Come già scritto, a lanciare il rumor della chiacchierata e presunta tresca fra Federico Rossi ed Emma Muscat è stato il settimanale di Alfonso Signorini. “Il ... bitchyf

