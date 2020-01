FCA - In arrivo la nuova generazione dell'infotainment Uconnect (Di lunedì 27 gennaio 2020) Il Gruppo FCA annuncia l'arrivo della quinta generazione dell'infotainment Uconnect. Il sistema sarà introdotto prossimamente su alcuni modelli del gruppo ma non si conoscono ancora dettagli su tempi e modalità del rilascio. Sono però i contenuti l'aspetto rilevante, e mettono il nuovo Uconnect sullo stesso piano di altri sistemi di ultima generazione già disponibili sul mercato. Alexa a bordo, AppleCarplay e Android Auto diventano wireless. Il sistema è basato su Android e verrà proposto su schermi fino a 12,3 pollici ultra HD. Oltre ad avere un'interfaccia ridisegnata, introduce alcune funzioni chiave per migliorare dell'esperienza di utilizzo, come Alexa a bordo e i comandi vocali naturali: per richiamare l'assistente virtuale di bordo, l'infotainment richiede una frase personalizzata per ogni brand. Il multimedia prevede poi il supporto wireless per Android Auto ed Apple ... quattroruote

